- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 569
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина под атакой вражеских БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Сообщается, что несколько групп ударных БпЛА с востока на Харьковщину двигаются на запад.
Позже в Воздушных силах сообщили о новой группе «шахедов» с востока на Харьковщину.
«Шахеды» на Харьковщине — направляются на Днепропетровщину, курсом на Павлоград!
Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.