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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина под атакой вражеских БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину атакуют БпЛА

Украину атакуют БпЛА / © t.me/SJTF_Odesa

Украину в ночь на 30 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Сообщается, что несколько групп ударных БпЛА с востока на Харьковщину двигаются на запад.

  • Позже в Воздушных силах сообщили о новой группе «шахедов» с востока на Харьковщину.

  • «Шахеды» на Харьковщине — направляются на Днепропетровщину, курсом на Павлоград!

Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.

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