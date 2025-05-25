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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Житомирщина: в результате вражеской атаки погибли три ребенка

Ночью враг атаковал Житомирскую область. По данным ГСЧС, погибли дети.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты попали в дом

Оккупанты попали в дом

Сегодня ночью, 25 мая, россияне устроили удар по Житомирской области. По последним данным, погибли три ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одной деблокировали спасатели. Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы. Разрушены и повреждены частные дома. В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении ведомства.

На месте вражеского удара

На месте вражеского удара

Напомним, в Хмельницкой области в результате обстрела потерпела разрушения гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. По предварительной информации, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

В Киевской области, по данным спасателей, также четверо погибших. Среди пострадавших есть дети.

В Николаеве россияне попали в дом — погиб мужчина.

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Дата публикации
Количество просмотров
6186
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