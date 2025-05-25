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- Украина
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Житомирщина: в результате вражеской атаки погибли три ребенка
Ночью враг атаковал Житомирскую область. По данным ГСЧС, погибли дети.
Сегодня ночью, 25 мая, россияне устроили удар по Житомирской области. По последним данным, погибли три ребенка.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одной деблокировали спасатели. Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы. Разрушены и повреждены частные дома. В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Хмельницкой области в результате обстрела потерпела разрушения гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. По предварительной информации, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.
В Киевской области, по данным спасателей, также четверо погибших. Среди пострадавших есть дети.
В Николаеве россияне попали в дом — погиб мужчина.