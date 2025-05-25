Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули три дитини

Окупанти влучили у будинок / © ДСНС

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Сьогодні вночі, 25 травня, росіяни влаштували удар по Житомирській області. За останніми даними, загинуло троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

«Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди», — йдеться уповідомленні відомства.

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На місці ворожого удару / © ДСНС

Нагадаємо, у Хмельницькій області унаслідок обстрілу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.

У Миколаєві росіяни влучили у будинок — загинув чоловік.