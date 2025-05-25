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Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули три дитини
Вночі ворог атакував Житомирську область. За даними ДСНС, загинули діти.
Сьогодні вночі, 25 травня, росіяни влаштували удар по Житомирській області. За останніми даними, загинуло троє дітей.
Про це повідомили у ДСНС.
«Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди», — йдеться уповідомленні відомства.
Нагадаємо, у Хмельницькій області унаслідок обстрілу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.
У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.
У Миколаєві росіяни влучили у будинок — загинув чоловік.