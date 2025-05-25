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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6186
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Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули три дитини

Вночі ворог атакував Житомирську область. За даними ДСНС, загинули діти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти влучили у будинок

Окупанти влучили у будинок / © ДСНС

Сьогодні вночі, 25 травня, росіяни влаштували удар по Житомирській області. За останніми даними, загинуло троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

«Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди», — йдеться уповідомленні відомства.

На місці ворожого удару / © ДСНС

На місці ворожого удару / © ДСНС

Нагадаємо, у Хмельницькій області унаслідок обстрілу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.

У Миколаєві росіяни влучили у будинок — загинув чоловік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6186
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