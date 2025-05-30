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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни вбили в Херсоні 27-річного чоловіка — ОВА

Російська армія завдала чергового удару по Херсону.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Загарбники обстріляли Херсон (фото ілюстративне)

Загарбники обстріляли Херсон (фото ілюстративне) / © Олег Синєгубов

Внаслідок чергового обстрілу російськими загарбниками міста Херсон загинув місцевий мирний житель.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні через ворожий обстріл Дніпровського району міста поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого», — написав він.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області через російський обстріл одна дитина загинула, ще дев’ять людей дістали поранення, з них — дві дитини.

Ми раніше інформували, що під час масованої повітряної атаки росіян у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 мешканців регіону постраждали.

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