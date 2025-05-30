Загарбники обстріляли Херсон (фото ілюстративне) / © Олег Синєгубов

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Внаслідок чергового обстрілу російськими загарбниками міста Херсон загинув місцевий мирний житель.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні через ворожий обстріл Дніпровського району міста поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого», — написав він.

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Раніше повідомлялося, що у Херсонській області через російський обстріл одна дитина загинула, ще дев’ять людей дістали поранення, з них — дві дитини.

Ми раніше інформували, що під час масованої повітряної атаки росіян у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 мешканців регіону постраждали.