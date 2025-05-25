Россияне атаковали Херсонщину: погиб ребенок

РФ ежедневно обстреливает Херсон / © Getty Images

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В Херсонской области из-за российской агрессии один ребенок погиб, еще девять человек получили ранения, из них — два ребенка.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили семь многоэтажек и семь частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили.

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Напомним, сегодня, 25 мая, во время массированной воздушной атаки россиян в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 жителей региона пострадали.

Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.

По данным Воздушных сил, российские войска запустили по Украине 367 средств воздушного нападения. Это ракеты разных типов и беспилотники. Как отработала ПВО — читайте в новости.