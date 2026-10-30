Ученые разобрались, как холод продлевает жизнь

Умеренно низкие температуры могут продлевать жизнь / © iStock

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Умеренный холод действительно способен продлевать жизнь (в том числе здоровый период жизни или healthspan), что подтверждено многочисленными исследованиями на модельных организмах и клетках человека. Однако механизмы этого воздействия для животных и людей существенно разнятся.

Как сообщает ScienceAlert, ключевую роль в этом процессе играет метаболит дигидробиоптерин, или BH2.

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Экстремально низкие температуры губительны, но умеренное снижение температуры тела благотворно влияет на продолжительность жизни как хладнокровных, так и теплокровных организмов, включая человека. Однако до сих пор ученые мало знали о конкретных механизмах, увеличивающих продолжительность жизни при понижении температуры тела, что ограничивает применение этих знаний на практике.

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В экспериментах нематод содержали при температуре 15 °C — при таких условиях продолжительность их жизни увеличивается. Холод усиливал выработку фермента CAT-4, преимущественно в мышцах червей. Это, в свою очередь, стимулировало образование BH2, который синтезировался, накапливался и высвобождался мышечной тканью.

После этого BH2 переносился в другие ткани, где превращался в тетрагидробиоптерин, или BH4. Эта биоактивная молекула позволяла ферменту PAH-1 синтезировать аминокислоту тирозин. Когда ученые нарушали этот путь, преимущества холода для жизни червей уменьшались. Это указывает, что эффект более низкой температуры не сводится только к замедлению метаболизма, а отчасти связан с активной биологической реакцией.

Исследователи также установили, что этот путь поддерживает протеостаз — способность клеток сохранять нормальное состояние белков. В модели болезни Хантингтона на нематодах он удручал агрегацию вредных белков.

Генетическое повышение уровня CAT-4 в мышцах червей продлевало их жизнь даже при обычной или более высокой температуре. В отдельных опытах на человеческих клетках добавление BH2 уменьшало накопление аномальных белков, связанных с болезнью Хантингтона и боковым амиотрофическим склерозом. Добавление BH2 и тирозина также снижало признаки запрограммированной гибели моторных нейронов с мутацией, связанной с боковым амиотрофическим склерозом.

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