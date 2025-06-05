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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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255
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Ранкова чашка — психологічна підтримка: що насправді "вмикає" бадьорість

Нове дослідження ставить під сумнів звичне уявлення про енергетичний ефект ранкової кави.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кава

Кава / © Pixabay

Ранкова кава для мільйонів людей у світі — це не просто напій, а джерело енергії на весь день. Проте, як з’ясували вчені, справа може бути зовсім не в кофеїні.

Нове дослідження, опубліковане у журналі Heliyon, вказує: ефект бадьорості частіше викликає не речовина, а сам ритуал вживання кави

У межах подвійного сліпого дослідження на студентській вибірці з 20 осіб (10 чоловіків і 10 жінок) учасникам давали як звичайну, так і безкофеїнову каву. Напої були ідентичними за смаком і зовнішнім виглядом, тож ніхто не знав, що саме п’є.

Результати виявилися несподіваними: у обох груп підвищився артеріальний тиск і частота серцевих скорочень після кавування — незалежно від наявності кофеїну. Це означає, що наш організм реагує на сам процес, а не лише на стимулятор.

«Кава запускає в організмі умовні рефлекси», — кажуть дослідники. Ритуал приготування та споживання напою може викликати психологічні зміни, навіть якщо кофеїну в чашці немає.

Ці висновки особливо актуальні на тлі зростання популярності кави без кофеїну. Звичка виявилася потужнішим чинником, ніж сама речовина, з якою її пов’язують.

Нагадаємо, раніше ми писали про ідеальну філіжанку кави щодня. Що таке правило 80/20 і як воно змінює підхід до насолоди від цього напою.

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