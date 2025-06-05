Утренняя чашка - психологическая поддержка: что на самом деле "включает" бодрость

Кофе / © Pixabay

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Утренний кофе для миллионов людей в мире — это не просто напиток, а источник энергии на весь день. Однако, как выяснили учёные, дело может быть совсем не в кофеине.

Новое исследование, опубликованное в журнале Heliyon, показывает: эффект бодрости чаще вызывает не вещество, а сам ритуал употребления кофе.

В рамках двойного слепого исследования на студенческой выборке из 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) участникам давали как обычный, так и бескофеиновый кофе. Напитки были идентичными по вкусу и внешнему виду, поэтому никто не знал, что именно пьет.

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Результаты оказались неожиданными: у обеих групп повысилось артериальное давление и частота сердечных сокращений после кофейны — независимо от наличия кофеина. Это значит, что наш организм реагирует на сам процесс, а не только на стимулятор.

«Кофе запускает в организме условные рефлексы», — говорят исследователи. Ритуал приготовления и потребления напитка может повлечь за собой психологические изменения, даже если кофеина в чашке нет.

Эти выводы особенно актуальны на фоне роста популярности кофе без кофеина. Привычка оказалась более мощным фактором, чем само вещество, с которым его связывают.

Напомним, ранее мы писали об идеальной чашке кофе каждый день. Что такое правило 80/20 и как оно изменяет подход к удовольствию от этого напитка.

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