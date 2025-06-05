Россияне лезут, как тараканы: в DeepState рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

Сумская область находится под постоянными обстрелами

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Российские кафиры имеют продвижение в Сумской области за счет преимущества в количестве живой силы и постоянных штурмов. Ситуация очень динамичная.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.

По словам Погорелого, враг, за счет большого количества пехоты, совершает постоянные штурмовые действия. Силы обороны физически не успевают уничтожать окупантов, поскольку россияне «лезут как тараканы», впрочем, продолжают отрабатывать по ним FPV-дронами и артиллерией. Теперь же целью оккупантов является попытка зайти вглубь Сумской области.

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На сегодня враг, как отметил аналитик платформы Deep State, оккупировал 10 населенных пунктов. В частности, добавилась Водолага и Андреевка.

«Ситуация очень динамичная. Сначала там была информация, что они заходят в условную деревню, но за ними начинают отрабатывать, у них нет возможности закрепиться. К вечеру уже может быть другая ситуация, когда они там занимают его. В скором времени обновят карты», — объяснил он.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что армия РФ активно использует авиацию в Сумской области.