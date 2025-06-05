Трамп і лідер Китаю поговорили телефоном: про що йшла мова

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомили в офіційних джерелах, ініціатива дзвінка належала саме американському лідеру.

Про це повідомляє Xinhuanet.

Ще напередодні телеканал CNN інформував, що Трамп протягом кількох тижнів не міг вийти на зв’язок із Сі Цзіньпіном. При цьому сам Трамп неодноразово підкреслював, що саме його особисті стосунки з китайським лідером здатні допомогти врегулювати торговельні суперечки між двома державами.

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Втім, як свідчать джерела, поінформовані про ситуацію, у Пекіні затягували з відповіддю не просто так. Китайські чиновники були занепокоєні імпульсивністю Трампа та його схильністю ставити іноземних лідерів у незручне становище. Зокрема, згадуються його нещодавні різкі висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського та президента ПАР Сиріла Рамафоси під час розмов в Овальному кабінеті.

Ці випадки, за словами джерел, не залишилися непоміченими в Китаї, де побоювались подібних моментів навіть у закритому форматі. Саме тому в Пекіні тривалий час відкладали контакт, не бажаючи втягування в потенційно незручну чи непередбачувану дискусію.

Раніше президент США Дональд Трамп зізнався в симпатії до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Заява пролунала на тлі чуток про небажання лідера КНР зустрічатися з очільником Білого дому.