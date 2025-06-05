Есть информация о сильном ударе по Украине сегодня ночью — нардеп

Угроза удара РФ в ночь с 5 на 6 июня / © ТСН.ua

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Россия может нанести сильный удар сегодня ночью, с 5 на 6 июня, в ответ на операцию «Паутина» и подрыв Крымского моста.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко в эфире «Эспрессо».

По его словам, есть информация о том, что россияне готовят мощный удар. Точно неизвестно, когда он может случиться. Однако есть некоторые данные, что это будет уже сегодня ночью.

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«Это ответ, который они могли продать у себя в России как ровную месть. И они, я думаю, сейчас разрабатывают план. Есть разные сообщенные, разведка постоянно сообщает. В том числе мне сегодня приходили, СМС и вчера приходили», — предупредил Костенко.

По его мнению, Путин хочет устроить показательную месть, чтобы увидел весь мир. Особую тревогу, отмечает депутат, вызывает вчерашнее заявление Трампа, где президент США фактически без осуждения анонсировал эти удары.

По словам Костенко, выглядит так, что Трамп одобрил решение Путина, ведь он ему не сказал, что диктатор будет наказан за удар.

Депутат сообщил, что РФ может нанести удар ракетами «Искандер», также враг перемещает свои бомбардировщики Ту-95 на аэродром «Оленья» и есть информация о пребывании подлодок в Черном море.

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Напомним, что посольство США в Киеве вчера, 4 июня, снова предупреждало об угрозе нового российского обстрела.

А президент Дональд Трамп вчера заявил, что разговаривал с Путиным, и диктатор ему сообщил, что нанесет удары по Украине в ответ на украинскую атаку по российским военным аэропортам.