Ядерное орудие России.

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В России заявили, что ответят на массированную атаку украинских беспилотников по своим авиабазам удобным для себя способом. Это подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков после слухов о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, во время которого российский лидер якобы намекнул на "необходимость ответных действий".

Об этом пишет The Guardian.

Несмотря на призывы отдельных российских военных комментаторов к "ядерному возмездию", аналитики сомневаются в реальности такого сценария. Эксперт по российским ядерным силам Павел Подвиг в комментарии Meduza подчеркнул, что удары по авиабазам не представляют "критической угрозы" для суверенитета РФ, а следовательно, не соответствуют условиям, определенным ядерной доктриной России.

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Со своей стороны Китай — ключевой союзник Кремля — ранее публично предостерег Москву от применения ядерного оружия в войне против Украины.

Реакция мира на "Паутину"

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что мощная атака украинских БПЛа на аэродромы стратегической авиации России 1 июня якобы повысила риск эскалации конфликта. Однако США пытаются это предотвратить.

Тем временем американский сенатор Ричард Блументаль приравнял операцию "Паутина" к ликвидации бен Ладена. Эта атака, отмечает политик, опровергает заблуждение о якобы проигрыше Украины в войне.

Высоко оценила операцию "Паутина" разведка Израиля Моссад, которую считают одной из самых эффективных в мире. По их словам, "это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов".

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Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что агрессорка РФ использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам — стоит принять это во внимание. Впрочем, виг отказался оценивать, как "Паутина" может повлиять на ход войны, поскольку "это не всегда полезно".

В Китае заявили, что якобы придерживаются "четкой и последовательной" позиции по войне России против Украины и призывает к ее деэскалации.