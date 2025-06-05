Глава Пентагона впервые пропустил "Рамштайн": Хегсет объяснил, что это значит для Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет / © Bloomberg

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Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал свое отсутствие на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после сегодняшней встречи НАТО по обороне, сообщает The Guardian.

Гегсета спросили, следует ли рассматривать тот факт, что он пропустил встречи в формате «Рамштайн» по Украине, как сообщение о том, что США больше не поддерживают Киев.

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Он это отвергает и говорит, что вместо этого присутствовал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, внесший свой вклад.

«С самого начала работы этой администрации мы работали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они взяли на себя руководство этой контактной группой, что они и сделали, и я ценю это», — сказал Хегсет.

Ранее Пит Хегсет заявил, что НАТО больше не может полагаться на защиту США.