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Глава Пентагона впервые пропустил "Рамштайн": Хегсет объяснил, что это значит для Украины
Глава Пентагона Хегсет впервые за три года пропустил заседание «Рамштайна».
Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал свое отсутствие на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).
Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после сегодняшней встречи НАТО по обороне, сообщает The Guardian.
Гегсета спросили, следует ли рассматривать тот факт, что он пропустил встречи в формате «Рамштайн» по Украине, как сообщение о том, что США больше не поддерживают Киев.
Он это отвергает и говорит, что вместо этого присутствовал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, внесший свой вклад.
«С самого начала работы этой администрации мы работали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они взяли на себя руководство этой контактной группой, что они и сделали, и я ценю это», — сказал Хегсет.
Ранее Пит Хегсет заявил, что НАТО больше не может полагаться на защиту США.