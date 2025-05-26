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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
236
Время на прочтение
1 мин

Главная стрижка лета-2025: трендовые варианты (фото)

Итальянский боб – стрижка, которая не оставит вас незаметной этим летом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Итальянский боб.

Итальянский боб. / © Instagram

Стрижка итальянский боб – это не только звезда этим летом, а без преувеличения – тренд 2025-го. Объемная, текстурная и одновременно легкая небрежность - прическа, которая не оставит равнодушной ни одну барышню.

Детальнее о популярной прическе - читайте в материале ТСН.ua.

Итальянский боб - чуть ли не идеальная стрижка, потому что не требует укладки с феном. Достаточно немного текстурируемого спрея и образ готов.

Такой боб традиционно достигает плеч. Иногда может быть немного выше, но не очень коротко, как микробоб. Этот вариант стрижки подчеркнет овал лица и тонкую шею.

Прекрасно то, что такая прическа выглядит легко и естественно как на тонких, так и на довольно густых волосах. Дополнить итальянский боб можно короткой или рваной челкой.

ФОТО

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

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Дата публикации
Количество просмотров
236
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