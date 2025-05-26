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Главная стрижка лета-2025: трендовые варианты (фото)
Итальянский боб – стрижка, которая не оставит вас незаметной этим летом.
Стрижка итальянский боб – это не только звезда этим летом, а без преувеличения – тренд 2025-го. Объемная, текстурная и одновременно легкая небрежность - прическа, которая не оставит равнодушной ни одну барышню.
Детальнее о популярной прическе - читайте в материале ТСН.ua.
Итальянский боб - чуть ли не идеальная стрижка, потому что не требует укладки с феном. Достаточно немного текстурируемого спрея и образ готов.
Такой боб традиционно достигает плеч. Иногда может быть немного выше, но не очень коротко, как микробоб. Этот вариант стрижки подчеркнет овал лица и тонкую шею.
Прекрасно то, что такая прическа выглядит легко и естественно как на тонких, так и на довольно густых волосах. Дополнить итальянский боб можно короткой или рваной челкой.