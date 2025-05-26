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- Украина
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Украинцы 27 мая будут отмечать новый праздник
27 мая в календаре появится новый праздник. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который установил 27 мая Днем Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом говорится в указе президента.
Указом президент признал утратившим силу указ с 26 июля 2016 года № 311/2016 «О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины».
Решение принято, «почитая мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, выявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций».
Как объясняет командование ССО, именно 27 мая 2014 года, воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.
Ранее сообщалось, что теперь 28 ноября празднуют День работника системы финансового мониторинга. Соответствующий указ №523/2020 о введении нового профессионального праздника подписал президент Украины Владимир Зеленский.