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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинцы 27 мая будут отмечать новый праздник

27 мая в календаре появится новый праздник. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине появится новый праздник

В Украине появится новый праздник / © Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который установил 27 мая Днем Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом говорится в указе президента.

Указом президент признал утратившим силу указ с 26 июля 2016 года № 311/2016 «О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины».

Решение принято, «почитая мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, выявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций».

Как объясняет командование ССО, именно 27 мая 2014 года, воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.

Ранее сообщалось, что теперь 28 ноября празднуют День работника системы финансового мониторинга. Соответствующий указ №523/2020 о введении нового профессионального праздника подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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