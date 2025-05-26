Українці 27 травня відзначатимуть нове свято

В Україні з’явиться нове свято / © Pixabay

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій (СЗГ) Збройних сил України (ЗСУ).

Про це йдеться в указі президента.

Указом президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України».

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Рішення прийнято, «віддаючи шану мужності та героїзму воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій».

Як пояснює командування СЗГ, саме 27 травня 2014 року, воїни полків спецпризначення, майбутніх СЗГ, разом із побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту та встановили прапор України.

Раніше повідомлялося, що тепер 28 листопада святкуватимуть День працівника системи фінансового моніторингу. Відповідний указ за № №523/2020 про запровадження нового професійного свята підписав президент України Володимир Зеленський.