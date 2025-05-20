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Названа самая главная стрижка лета 2025: подходит для всех типов волос
Летом всегда хочется освежить свой образ, и новый сезон 2025 года предлагает попробовать эффектную стрижку, которая усовершенствует красоту любой женщины.
Стилисты назвали самую модную стрижку этого летнего сезона. Это каре-шторка, которая подойдет абсолютно всем, ведь она универсальна, проста в укладке и сделает даже самый простой образ идеальным.
Что такое каре-шторка
Эта стрижка является разновидностью классического каре. Ее главной изюминкой считается челка, разделенная на две части, именно поэтому стрижка имеет такое название. Челка мягко обрамляет лицо, подчеркивая взгляд и сглаживая острые углы. Благодаря этому прическа обладает эффектом лифтинга, ведь визуально подтягивает лицо, подчеркивая естественную привлекательность.
Отличие каре-шторки от стандартного каре заключается именно в плавном переходе челки к основной длине локонов. Это позволяет избежать резких линий и создать гармоничный образ. Такая стрижка будет убирать тяжесть в нижней зоне подбородка и выразит скулы. Поэтому от нее сами преимущества.
Кому подойдет каре-шторка
Самый главный плюс этой стрижки — универсальность, ее можно делать на любых волосах — прямых, волнистых и вьющихся. Также каре-шторка будет подходить обладательницам всех типов лица.
Овальному лицу придаст выразительности и элегантности.
Обладательницы круглого лица смогут с помощью стрижки визуально удлинить линии и выразить скулы.
Стрижка поможет гармонично сгладить острые углы квадратного лица и уберет тяжесть в нижней зоне.
Сердцевидной форме лица придаст баланс и легкость.
Какая идеальная длина челки
Челка-шторка может начинаться как от середины лба, так и быть удлиненной. Если челка длинная, ее можно будет легко убрать назад или заправить за уши. Главное условие — переход к основной длине локонов должен быть плавным, практически незаметным.
Остальные волосы можно текстурировать, сделать ровный срез или профилировать. Если хочется визуального объема и густоты, тогда надо делать текстурированные пряди или многослойность. Особенно это будет актуальным для обладательниц тонких волос.
Как укладывать каре-шторку
Каре-шторку можно не укладывать, достаточно высушить волосы феном и они сами лягут в правильную структуру. Если хочется чего-нибудь особенного, то есть несколько простых вариантов.
Классическая укладка на браш. Надо высушить локоны феном с помощью круглого гребешка, приподнимая их у корней и вытягивая кончики. Такая укладка будет идеальной для повседневного образа.
Легкие локоны. Если есть плойка большого диаметра, можно создать легкие небрежные локоны, а прическу зафиксировать соляным спреем.
Идеально гладкие волосы подойдут для строгих и лаконичных аутфитов. Выпрямите волосы и нанесите лак, чтобы зафиксировать форму локонов.