Названа самая главная стрижка лета 2025: подходит для всех типов волос

Какая трендовая стрижка на лето 2025 / © Фото из открытых источников

Реклама

Стилисты назвали самую модную стрижку этого летнего сезона. Это каре-шторка, которая подойдет абсолютно всем, ведь она универсальна, проста в укладке и сделает даже самый простой образ идеальным.

Что такое каре-шторка

Какая трендовая стрижка на лето 2025 / © Mixnews

Эта стрижка является разновидностью классического каре. Ее главной изюминкой считается челка, разделенная на две части, именно поэтому стрижка имеет такое название. Челка мягко обрамляет лицо, подчеркивая взгляд и сглаживая острые углы. Благодаря этому прическа обладает эффектом лифтинга, ведь визуально подтягивает лицо, подчеркивая естественную привлекательность.

Отличие каре-шторки от стандартного каре заключается именно в плавном переходе челки к основной длине локонов. Это позволяет избежать резких линий и создать гармоничный образ. Такая стрижка будет убирать тяжесть в нижней зоне подбородка и выразит скулы. Поэтому от нее сами преимущества.

Реклама

Кому подойдет каре-шторка

Какая трендовая стрижка на лето 2025 / © Mixnews

Самый главный плюс этой стрижки — универсальность, ее можно делать на любых волосах — прямых, волнистых и вьющихся. Также каре-шторка будет подходить обладательницам всех типов лица.

Овальному лицу придаст выразительности и элегантности.

Обладательницы круглого лица смогут с помощью стрижки визуально удлинить линии и выразить скулы.

Стрижка поможет гармонично сгладить острые углы квадратного лица и уберет тяжесть в нижней зоне.

Сердцевидной форме лица придаст баланс и легкость.

Какая идеальная длина челки

Какая трендовая стрижка на лето 2025 / © Mixnews

Челка-шторка может начинаться как от середины лба, так и быть удлиненной. Если челка длинная, ее можно будет легко убрать назад или заправить за уши. Главное условие — переход к основной длине локонов должен быть плавным, практически незаметным.

Остальные волосы можно текстурировать, сделать ровный срез или профилировать. Если хочется визуального объема и густоты, тогда надо делать текстурированные пряди или многослойность. Особенно это будет актуальным для обладательниц тонких волос.

Как укладывать каре-шторку

Какая трендовая стрижка на лето 2025 / © Mixnews

Каре-шторку можно не укладывать, достаточно высушить волосы феном и они сами лягут в правильную структуру. Если хочется чего-нибудь особенного, то есть несколько простых вариантов.

Реклама

Классическая укладка на браш. Надо высушить локоны феном с помощью круглого гребешка, приподнимая их у корней и вытягивая кончики. Такая укладка будет идеальной для повседневного образа.

Легкие локоны. Если есть плойка большого диаметра, можно создать легкие небрежные локоны, а прическу зафиксировать соляным спреем.

Идеально гладкие волосы подойдут для строгих и лаконичных аутфитов. Выпрямите волосы и нанесите лак, чтобы зафиксировать форму локонов.