Названо найголовнішу стрижку літа 2025: підходить для всіх типів волосся

Яка трендова стрижка на літо 2025 / © Фото з відкритих джерел

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Стилісти назвали наймоднішу стрижку цього літнього сезону. Це каре-шторка, яка личитиме абсолютно всім, адже вона універсальна, проста в укладанні і зробить навіть найпростіший образ ідеальним.

Що таке каре-шторка

Яка трендова стрижка на літо 2025 / © Mixnews

Ця стрижка є різновидом класичного каре. Її головною родзинкою вважається чубчик, розділений на дві частини, саме тому стрижка має таку назву. Чубчик м’яко обрамляє обличчя, підкреслюючи погляд і згладжуючи гострі кути. Завдяки цьому зачіска має ефект ліфтингу, адже візуально підтягує обличчя, підкреслюючи природну привабливість.

Відмінність каре-шторки від стандартного каре полягає саме в плавному переході чубчика до основної довжини локонів. Це дає можливість уникнути різких ліній і створити гармонійний образ. Така стрижка прибиратиме важкість у нижній зоні підборіддя та увиразнюватиме вилиці. Тому від неї самі переваги.

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Кому підійде каре-шторка

Яка трендова стрижка на літо 2025 / © Mixnews

Найголовніший плюс цієї стрижки — універсальність, її можна робити на будь-якому волоссі — прямому, хвилястому і кучерявому. Також каре-шторка пасуватиме власницям усіх типів обличчя.

Овальному обличчю додасть виразності та елегантності.

Власниці круглого обличчя зможуть за допомогою стрижки візуально видовжити лінії та увиразнити вилиці.

Стрижка допоможе гармонійно згладити гострі кути квадратного обличчя та прибере важкість у нижній зоні.

Серцеподібній формі лиця надасть балансу та легкості.

Яка ідеальна довжина чубчика

Яка трендова стрижка на літо 2025 / © Mixnews

Чубчик-шторка може починатися як від середини чола, так і бути подовженим. Якщо чубчик довгий, його можна буде легко прибрати назад або заправити за вуха. Головна умова — перехід до основної довжини локонів має бути плавним, практично непомітним.

Решту волосся можна текстурувати, зробити рівний зріз або профілірувати. Якщо хочеться візуального об’єму та густоти, тоді треба робити текстуровані пасма чи багатошаровість. Особливо це буде актуальним для власниць тонкого волосся.

Як укладати каре-шторку

Яка трендова стрижка на літо 2025 / © Mixnews

Каре-шторку можна не укладати, достатньо висушити волосся феном і воно саме ляже у правильну структуру. Якщо хочеться чогось особливого, то є кілька простих варіантів.

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Класичне укладання на браш. Треба висушити локони феном за допомогою круглого гребінця, піднімаючи їх біля коренів та витягуючи кінчики. Таке укладання буде ідеальним для повсякденного образу.

Легкі локони. Якщо є плойка великого діаметру, можна створити легкі недбалі локони, а зачіску зафіксувати соляним спреєм.

Ідеально гладке волосся підійде для строгих і лаконічних аутфітів. Випряміть волосся і нанесіть лак, щоб зафіксувати форму локонів.