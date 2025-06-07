Війна влітку загостриться: експерт озвучив єдиний спосіб стримати РФ

Російські військові / © Associated Press

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Європа вже не може покладатися виключно на НАТО та Сполучені Штати для власної безпеки — вона повинна навчитися захищати себе сама.

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в інтерв’ю для програми «Студія Захід» на телеканалі «Еспресо«.

На його переконання, поразка російського наступу влітку 2025 року — це завдання не лише України, а й усієї Європи. Адже саме від цього залежить стабільність і майбутнє європейського континенту.

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«Україна бореться за своє виживання — для неї це екзистенційна війна. Але в подібній ситуації зараз і Європа, яка втратила ілюзію про повну безпеку під крилом НАТО. Європейці вже не можуть беззастережно довіряти, що Америка завжди прийде на допомогу, особливо з огляду на політичну непередбачуваність», — зазначив політолог.

Піонтковський вважає, що роль України у захисті Європи є вирішальною. І хоча у Європи немає ресурсів швидко створити нові армії, вона має можливість посилити повітряну підтримку.

«Основне бойове навантаження сьогодні на українській армії. Але європейські країни можуть змінити ситуацію, якщо нададуть авіацію, ескадрильї, пілотів. Це може стати переломним моментом у війні», — пояснив він.

За його словами, поразка російської армії у 2025 році — це не лише стратегічна перемога України, а й умова виживання самої Європи.

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«Плани путінського наступу приречені на провал. Але лише за умови, що Захід буде діяти єдиним фронтом», — підсумував Піонтковський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія готує літній наступ 2025 року. РФ зосереджує війська біля півночі України — найбільша загроза на Сумщині та Харківщині.

Окрім того, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначав, що Росія знову ставить на літню наступальну кампанію, однак вихід на межі Донецької області, як і раніше, не відбувся і, ймовірно, не відбудеться найближчим часом.