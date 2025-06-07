Война летом обострится: эксперт озвучил единственный способ сдержать РФ

Российские военные / © Associated Press

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Европа уже не может полагаться исключительно на НАТО и Соединенные Штаты для собственной безопасности — она должна научиться защищать себя сама.

Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в интервью для программы «Студия Запад» на телеканале Эспрессо.

По его убеждению, поражение российского наступления летом 2025 года — это задача не только Украины, но и всей Европы. Ведь именно от этого зависит стабильность и будущее европейского континента.

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«Украина борется за свое выживание — для нее это экзистенциальная война. Но в подобной ситуации сейчас и Европа, которая потеряла иллюзию о полной безопасности под крылом НАТО. Европейцы уже не могут безоговорочно доверять, что Америка всегда придет на помощь, особенно учитывая политическую непредсказуемость», — отметил политолог.

Пионтковский считает, что роль Украины в защите Европы является решающей. И хотя у Европы нет ресурсов быстро создать новые армии, она имеет возможность усилить воздушную поддержку.

«Основная боевая нагрузка сегодня на украинской армии. Но европейские страны могут изменить ситуацию, если предоставят авиацию, эскадрильи, пилотов. Это может стать переломным моментом в войне», — пояснил он.

По его словам, поражение российской армии в 2025 году — это не только стратегическая победа Украины, но и условие выживания самой Европы.

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«Планы путинского наступления обречены на провал. Но лишь при условии, что Запад будет действовать единым фронтом», — подытожил Пионтковский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готовит летнее наступление 2025 года. РФ сосредотачивает войска возле севера Украины — наибольшая угроза на Сумщине и Харьковщине.

Кроме того, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что Россия снова ставит на летнюю наступательную кампанию, однако выход на границы Донецкой области по-прежнему не состоялся и, вероятно, не состоится в ближайшее время.