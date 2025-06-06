Росія готує масштабний наступ: що відомо про плани ворога на літо 2025

Солдати РФ / © Associated Press

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Літо 2025 року може стати новим випробуванням для України: експерти попереджають, що армія РФ може готуватися до масштабного наступу.

Про це свідчить перегрупування ворожих сил та накопичення резервів.

Декотрі аналітики припускають, що Кремль планує активізувати бойові дії на кількох напрямках, намагаючись створити тиск перед потенційними перемовинами про припинення вогню.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію на фронті та плани Кремля щодо України.

Ситуація на фронті

Військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що армія РФ здійснила прорив між двома містами Донеччини. Йдеться про ділянку між Мирноградом, це передмістя Покровська, та Костянтинівкою.

Тим часом командир батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади з позивним «Лютий» повідомив, що росіяни не відмовилися від своїх планів захопити Покровськ. Ворог щодня штурмує позиції українських захисників у цьому районі.

За його словами, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують дрони різних типів під час наступальних дій.

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Своєю чергою кореспондент ТСН Олександр Моторний повідомляє, що Костянтинівка перебуває під постійними атаками російських військ, які оточили місто з трьох сторін.

За його словами, ворог безперервно застосовує авіаудари, артилерійські обстріли та масовані атаки дронами-камікадзе, цілячись у будь-який рухомий об’єкт — як військову техніку, так і цивільний транспорт.

За інформацією DeepState за 5 червня, російські війська наблизилися до Дніпропетровщини на відстань 2 км. На Новопавлівському напрямку вони щодня намагаються прорвати оборону, використовуючи мотоциклетні групи та свіжі підрозділи. Речник Сил оборони півдня Волошин підтверджує складну ситуацію в цьому районі.

Що відбувається на Сумщині

За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація на Сумщині є однією із найнебезпечніших.

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Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко 5 червня, армія РФ посилила обстріли Сумської області, активно застосовуючи авіацію — окупанти скидають керовані бомби та некеровані ракети.

Ворог також почав частіше атакувати малими штурмовими групами на квадроциклах та мотоциклах, розширивши зону дій — тепер це не лише Басівка й Журавка, а й Веселівка з Володимирівкою.

Бронетехніку окупанти поки що не використовують.

Росія накопичує зброю

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети, демонструючи свої наміри виграти війну за допомогою зброї.

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Там зауважили, що станом на середину травня 2025 року РФ накопичила значний ракетний арсенал: понад 13 тисяч ракет різних типів, включаючи 600 «Іскандерів-М», 100 «Кинжалів», 300 Х-101, 400 «Калібрів», 700 «Оніксів/Цирконів» та 60 північнокорейських KN-23.

Щомісяця РФ виробляє 150-200 нових ракет.

ГУР повідомляє, що російські удари до 1 червня були особливо масштабними, але українські атаки на аеродроми дещо знизили ворожі можливості.

Однак Росія все ще зберігає здатність завдавати ударів стратегічними бомбардувальниками.

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Останнім часом у ворожих атаках переважають «Шахеди» та балістичні ракети наземного базування.

В ISW вважають, що зусилля Росії щодо збільшення вітчизняного виробництва безпілотників і ракет, а також поточна адаптація ударних пакетів, ймовірно, є частиною ширших зусиль з підготовки до тривалої війни в Україні та потенційного конфлікту з НАТО.

Стратегічні цілі наступу РФ

Упродовж літньо-осінньої наступальної кампанії Росія має намір зосередитися на двох стратегічних цілях. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про:

захоплення всієї території Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних межах;

створення буферної зони глибиною 15–20 км у прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

Наразі основні бойові дії зосереджені на Покровському, Мирноградському, Торецькому, Часів Ярському та Костянтинівському напрямках.

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Своєю чергою колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що ворог намагається створити «оперативні лещата» навколо Покровської та Мирноградської агломерацій.

Головною метою росіян, за словами Селезньова, є завершення окупації Донецької області, а не відкриття нових напрямків наступу.

Про загрозу атаки на Донецьку область пише й видання The Telegraph. Там підкреслюють, що після виходу ЗСУ з Курської області РФ активізувала наступ на північному сході України, зосередивши близько 125 тисяч військових біля Сум і Харкова.

За інформацією видання, російські війська вже прорвали оборону біля Покровська та Торецька, наступаючи на Костянтинівку.

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На Сумщині ворог концентрує свої сили для можливого прориву. Як повідомляв раніше Військовий експерт Павло Нарожний, наприкінці травня там перебувало 60 тисяч військових РФ, завдання яких — ускладнити українським силам доступ до російської території та посилити власну безпеку прикордоння.

Окрім того, сам очільник Кремля Путін 20 травня заявляв про створення «буферної зони» на кордоні з Україною. Повідомлялося також, що росіяни вже почали реалізовувати цей план, однак деталі наразі невідомі.

У разі успіху на цих напрямках, експерти попереджають, про можливість подальшого наступу для захоплення нових територій у Запорізькій та Херсонській областях.

Окупація частини України

Окрім цілей: захопити всю територію Донецької та Луганської областей восени 2025-го, а також створити так звану «буферну зону» вздовж кордону, Путін має більш амбітні плани.

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Заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса заявив, що Кремль має намір захопити всю територію України по лівому березі річки Дніпро вже у 2026 році.

Полковник зазначає, що Путін хоче окупувати Одесу та Миколаїв, аби відрізати Україну від Чорного моря.

Тим часом Військові аналітики прогнозують посилення наступу РФ влітку. Проте підтримувати такий темп до 2026 року окупантам буде складно. Експерти підкреслюють, що Москва не має наміру припиняти війну.

Західні чиновники також неодноразово заявляли, що Путін не відмовився від своїх цілей: повністю підпорядкувати Україну та нав’язати Заходу нову архітектуру безпеки в Європі.

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Якою буде тактика росіян

Росія відхилила пропозицію про 30-денне перемир’я й посилила наступ, розгорнувши додаткові війська та здійснюючи масові авіаудари.

За прогнозом The Telegraph, літня кампанія 2025 відрізнятиметься новою тактикою: літня кампанія матиме нові риси: замість масових танкових атак окупанти використовують невеликі мобільні групи на мотоциклах, безпілотники віслюків для постачання припасів на передову.

Хоча росіяни мають чисельну перевагу (620 тис. військових) і технічні нововведення, рішучого прориву не прогнозують. Вони роблять ставку на поступовий тиск, компенсуючи величезні втрати (понад 400 тис. за 2024 рік) постійною мобілізацією.

Проте її тактика доволі парадоксальна: поєднання сучасних безпілотників і старовинних методів логістики.

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Загроза нападу з Білорусі

За словами речника ДПСУ Андрія Демченко, наразі безпосередньої загрози прориву українського кордону з боку Білорусі не існує, проте ситуація залишається під постійним контролем української розвідки та прикордонників. Демченко повідомив, що скупчення ворожих військ чи підготовка до атак на білоруському напрямку не фіксуються.

Однак у вересні очікуються спільні російсько-білоруські навчання біля кордону, під час яких можливе перекидання російських підрозділів на територію Білорусі. Це може підвищити ризики для України.

«Активна фаза навчань запланована на вересень. Саме в цей час можуть залучатися підрозділи армії Росії, які перекинуть на територію Білорусі під виглядом цих навчань. І саме в цей час ризик для нашої країни значно зросте», — розповів речник ДПСУ.

За його словами, допоки Білорусь підтримує Росію, цей напрямок залишатиметься потенційно небезпечним.

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«Останній шанс Путіна»

Завершуючи перший етап, Кремль готує більш потужний другий — на період літа та осені 2025 року, заявляє військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Романенко застерігає: після багатьох випробувань війною Україна може зіткнутися з найсерйознішою загрозою — масштабним проривом оборони в липні. На відміну від попередніх місяців, коли потужні прориви не фіксувались (окрім початку вторгнення), Путін тепер концентрує сили для рішучого удару. Це може стати його «останнім шансом» змінити хід війни — як спроба тонучого вчепитися за соломинку.

«Зараз Путін намагається їх створити та до цього активно готується. Дехто з аналітиків каже, що створення таких проривів у нашій обороні може бути останнім шансом для російського диктатора змінити хід війни. Ривком тонучого, який хоче міцно за щось вхопитися, аби самому не втопитися», — пояснив ситуацію експерт.

За словами Романенка, стан російської економіки, який погіршується щороку, може до червня 2026 року досягти критичної точки. Він вважає, що саме тоді Путін справді може піти на переговори. Поки ж усі його дії — лише театр для прикриття підготовки до нового наступу.

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