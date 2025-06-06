"Тоттенгем" звільнив головного тренера після перемоги в Лізі Європи

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

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"Тоттенгем", який у сезоні-2024/25 став переможцем Ліги Європи, звільнив Ангелоса Постекоглу з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.

Постекоглу очолював "Тоттенгем" від літа 2023 року. До того він два роки працював з шотландським "Селтіком".

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В сезоні 2024/25 "шпори" посіли 17-те місце в АПЛ, на межі із зоною вильоту.

Водночас 59-річний австралієць виграв з клубом перший єврокубковий трофей за 41 рік – Лігу Європи, обігравши у фіналі "Манчестер Юнайтед".

Раніше повідомлялося, що "Рома" українського форварда Артема Довбика призначила нового головного тренера.