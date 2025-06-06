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"Тоттенхэм" уволил главного тренера после победы в Лиге Европы
Ангелос Постекоглу больше не является наставником "шпор".
"Тоттенхэм", который в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги Европы, уволил Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.
Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Постекоглу возглавлял "Тоттенхэм" с лета 2023 года. До этого он два года работал с шотландским "Селтиком".
В сезоне 2024/25 "шпоры" заняли 17-е место в АПЛ, на границе с зоной вылета.
В то же время 59-летний австралиец выиграл с клубом первый еврокубковый трофей за 41 год – Лигу Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что "Рома" украинского форварда Артема Довбика назначила нового главного тренера.