"Тоттенхэм" уволил главного тренера после победы в Лиге Европы

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

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"Тоттенхэм", который в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги Европы, уволил Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Постекоглу возглавлял "Тоттенхэм" с лета 2023 года. До этого он два года работал с шотландским "Селтиком".

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В сезоне 2024/25 "шпоры" заняли 17-е место в АПЛ, на границе с зоной вылета.

В то же время 59-летний австралиец выиграл с клубом первый еврокубковый трофей за 41 год – Лигу Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Рома" украинского форварда Артема Довбика назначила нового главного тренера.