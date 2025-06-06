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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одесской области взорвался автомобиль: что известно

Предварительно, в Одесской области взорвали автомобиль близ ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрыв авто в Одесской области

Взрыв авто в Одесской области

В Одесской области 6 июня произошел взрыв автомобиля. Погиб человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"В Березовском районе взорвался автомобиль", - сообщила Нацполиция.

По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.

На месте происшествия работают необходимые службы.

Ранее в Харьковской области возле автомобиля военного работника одного из районных ТЦК и СП взорвался неизвестный предмет. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть руки.

«Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля», — говорится в заявлении областного военкомата.

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