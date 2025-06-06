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- Украина
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В Одесской области взорвался автомобиль: что известно
Предварительно, в Одесской области взорвали автомобиль близ ТЦК.
В Одесской области 6 июня произошел взрыв автомобиля. Погиб человек.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"В Березовском районе взорвался автомобиль", - сообщила Нацполиция.
По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.
На месте происшествия работают необходимые службы.
Ранее в Харьковской области возле автомобиля военного работника одного из районных ТЦК и СП взорвался неизвестный предмет. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть руки.
«Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля», — говорится в заявлении областного военкомата.