В Одесской области взорвался автомобиль: что известно

Взрыв авто в Одесской области

Реклама

В Одесской области 6 июня произошел взрыв автомобиля. Погиб человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Дата публикации 18:55, 06.06.25 Количество просмотров 4 В Одесской области взорвался автомобиль

"В Березовском районе взорвался автомобиль", - сообщила Нацполиция.

Реклама

По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.

На месте происшествия работают необходимые службы.

Ранее в Харьковской области возле автомобиля военного работника одного из районных ТЦК и СП взорвался неизвестный предмет. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть руки.

«Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля», — говорится в заявлении областного военкомата.

Реклама