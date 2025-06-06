Что делать, чтобы скворцы не ели черешню: элементарные методы отпугивания птиц

Чем отпугнуть скворцов от черешни / © Pixabay

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На самом деле, скворцы приносят саду и огороду пользу, ведь помогают бороться с вредителями. Однако они слишком любят спелые ягоды черешни, поэтому в этот период их пытаются отогнать с участка. Как это сделать, рассказали в издании “Земляк”.

Бывает непросто отпугнуть скворцов из сада. Однако это не значит, что стоит просто проститься с урожаем. Вы можете использовать специальную сетку для плодовых деревьев .

Если накрыть дерево такой сеткой, птицы не смогут добраться до вожделенных плодов. Кроме того, если какой-то скворец случайно попадет в сетку, он начнет шуметь, что будет служить сигналом другим птицам избегать этой территории из-за опасности.

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Можно воспользоваться альтернативой, если у вас нет специальной сетки, и взять рыбацкую , однако ее трудно самостоятельно закрепить на высоком дереве без помощи. Если же это сделать не удается, следует попытаться установить звуковой отпугиватель . Он имитирует крики хищных птиц или раненых скворцов, чтобы отпугнуть незваных гостей. Радиоприемник закрепляется прямо на ветвях дерева.

Не менее эффективным будет размещение чучела хищника . Важно регулярно менять и звуки, и расположение чучела, ведь скворцы достаточно умны и быстро привыкают как к шуму, так и к постоянным предметам.

Еще одним популярным способом, который до сих пор применяют многие садоводы, является подвешивание блестящих дисков на ветках – они отражают солнечный свет, чем пугают птиц. Однако этот метод работает только при ясной и ветреной погоде.

Иногда советуют повесить на верхушках дерева шапку — для птиц она может напоминать кота, поэтому они будут воздерживаться от приближения к черешне.

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