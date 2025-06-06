Ссора Трампа и Маска: из-за чего поругались президент США и миллиардер

Маск и Трамп

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Американский президент Дональд Трамп подрался в соцсетях со своим бывшим соратником миллиардером Илоном Маском. Оба устроили перепалку в соцсетях на глазах всего мира. Все началось с того, что Маск раскритиковал бюджетный законопроект команды Трампа, назвав его отвратительным. Глава Белого lому начал писать, что тот сошел с ума.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Двое самых влиятельных людей Соединенных Штатов — президент Трамп и миллиардер Илон Маск когда-то лучшие друзья и политические партнеры на глазах у всего мира превращаются в заклятых врагов. За ссорой года сейчас весь мир наблюдает онлайн.

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Их объединили общие взгляды на американскую политику. Пик дружбы Дональда Трампа и Илона Маска пришелся на предвыборную гонку в США. Самый богатый бизнесмен мира решил поддержать Трампа деньгами — вложил в его кампанию более 250 миллионов долларов. Сопровождал его на всех вечеринках и вместе с ним праздновал победу на выборах.

В знак благодарности Трамп дает Маску должность в так называемом Департаменте эффективности правительства, который занимался массовыми сокращениями в госаппарате — то, что оба называли радикальной оптимизацией бюджета. Миллиардер проработал там 129 дней. За это время в овальном кабинете за закрытыми дверями он постоянно ссорился с другими топ-чиновниками. Например, с госсекретарем Марко Рубио. Тот критиковал его неразборчивые увольнения и сокращение работы «Юсейда» — организации, которая занималась гуманитарными финансированиями по всему миру.

Уже в конце мая миллиардер ушел в отставку. Слишком сказывалась критическая ситуация вокруг компании «Тесла». Критики Маска устраивали протесты вблизи заводов по производству электрокаров и жгли их на стоянках. Несмотря на все скандалы, бизнесмена провожали с торжествами и даже вручили ему золотой ключ.

Но как только двери Белого дома за Маском закрылись — тот набросился на Трампа с критикой его бюджетного законопроекта. Мол, он образует дефицит в госказне в 600 миллиардов долларов: «Этот огромный, возмутительный законопроект о государственных расходах, напичканный распилом бюджета — отвратительное извращение. Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете».

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Трамп и Маск

Упреки бывшего соратника Трампа разозлили. В своей соцсети «Трус соушал» президент США заявил, что Маск сошел с ума, потому что тот не позволил протянуть проект, по которому предоставлялись дополнительные льготы на электромобили. И что якобы с должности он попросил его уйти, потому что тот уже был на грани. Трамп прибегает к радикальным шагам — пригрозил остановить федеральное финансирование космических программ SpaceX.

«Илон изменился — и я могу это понять. Но он знал все аспекты законопроекта. И никогда не имел возражений — пока не ушел. И скажу вам — он не первый. Люди уходят из моей администрации, любят нас, а потом начинают сильно грустить. Некоторые это принимают, а некоторые — становятся враждебными», — заявил Трамп.



Для Маска такие упреки стали, как ударом ножа в спину. Миллиардер призвал к импичменту Трампа, обвинил политика в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и напомнил — благодаря кому он вообще сел в президентское кресло.

После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14% — это самое большое падение в течение дня за три месяца. Кроме того, на фоне обиды Маск принял решение немедленно вывести из эксплуатации все космические аппараты «Дрегон» — одного из самых успешных проектов США, который положил конец зависимости от российских ракет и благодаря которому на международную космическую станцию теперь доставляют астронавтов и полезные грузы.

Такой шаг может повлиять на сокращение миссий на МКС, задержки контрактов с НАСА и как следствие ослабление позиций США в космосе. Издание Politico пишет, ряд работников Белого lому хорошо понимает последствия этого конфликта и изо всех сил пытается помирить Трампа с Маском. Для ряда же экспертов ссора двух самых влиятельных людей Америки не стала неожиданностью. Вашингтон слишком мал, говорят аналитики, для двух шерифов с огромным эго и неспособностью к компромиссам.

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