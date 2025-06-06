Сикорский иронично упрекнул Маска: политика не так проста, как казалось

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически прокомментировал публичный спор между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, напомнив последнему, что политика — дело не из легких.

Свое сообщение дипломат опубликовал в соцсети X.

«Видишь, великий начальник (в оригинале — big man), политика оказалась сложнее, чем ты думал», — написал Сикорский, реагируя на последнюю перепалку между двумя американскими публичными фигурами.

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Скриншот: Х

Отметим, что в марте у Илона Маска уже был конфликт с польским министром — тогда он назвал Сикорского «маленьким человеком» (little man) во время спора, возникшего после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.

На этот раз реакцию Сикорского вызвал комментарий Трампа, который заявил, что одержал бы победу на президентских выборах без помощи Маска.

В ответ Маск позволил себе публичную критику в адрес Трампа, в частности, по его бюджетному законопроекту. Американский президент в свою очередь ответил еще острее — намекнув на возможность лишить компании Маска государственных субсидий.

Напомним, 29 мая американский миллиардер Илон Маск объявил о завершении своей работы в администрации США в должности главы департамента правительственной эффективности DOGE.

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