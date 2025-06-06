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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

В красном платье с соблазнительным декольте: Сидни Суини в кокетливом луке сходила на вечеринку

27-летняя актриса продолжает подтверждать статус одной из самых модных актрис нового поколения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини после премьеры фильма Echo Valley в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке посетила вечеринку, которая состоялась в ресторане Lincoln Ristorante.

Для пати актриса выбрала кокетливый аутфит цвета страсти. Она надела эффектное красное платье в стиле Старого Голливуда в сочетании с современными тенденциями. Наряд имел корсетный силуэт, драпировку, асимметричный низ и обнаженные плечи. Главным акцентом в ее образе lady in red было пышное соблазнительное декольте, которое приковывало взгляды публики.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Лук Суини дополнила красными замшевыми туфлями-лодочками на шпильках. Она сделала нежный макияж с помадой цвета пыльной розы, укладку с мягкими локонами и молочный маникюр. Из украшений блондинка использовала только лаконичные серьги, потому что остальные точно были бы здесь лишними. Сидни выглядела просто потрясающе.

Напомним, Сидни Суини продемонстрировала стильный образ в белом ансамбле, мини-шорты которого подчеркнули ее стройные ноги.

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Дата публикации
Количество просмотров
162
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