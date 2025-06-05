Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск, который начал публичную «войну» с президентом США Дональдом Трампом из-за законопроекта о налогах и расходах, фактически обвинил хозяина Белого дома в причастности к педофилии.

Об этом говорится в его сообщениив соцсети Х.

По словам Маска, Дональд Трамп фигурирует в документах бизнесмена Джеффри Эпштейна, которого судили за торговлю детьми. По данным следствия, он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними.

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«Пришло время сбросить действительно большую бомбу. Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы», — написал бывший соратник американского президента.

Известно, что с 2019 года, когда Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, в США требовали опубликовать его документы, где были списки клиентов.

Дональд Трамп обещал это сделать после своего избрания президентом, но после вступления в должность были выложены лишь старые документы, где скрыта большая часть данных.

Сообщение Илона Маска появилось после того, как Дональд Трамп назвал его сумасшедшим на фоне скандального спора вокруг проекта закона о бюджете США и пригрозил отменить государственные субсидии и заказы для компаний, которыми владеет Маск.

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Напомним, 29 мая американский миллиардер Илон Маск объявил о завершении своей работы в администрации США на должности главы департамента правительственной эффективности DOGE.