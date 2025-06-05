Маск звинуватив Трампа у причетності до педофілії

Ілон Маск і Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск, який розпочав публічну «війну» з президентом США Дональдом Трампом через законопроєкт про податки і витрати, фактично звинуватив господаря Білого дому у причетності до педофілії.

Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.

За словами Маска, Дональд Трамп фігурує в документах бізнесмена Джеффрі Епштейна, якого судили за торгівлю дітьми. За даними слідства, він надавав послуги відомим бізнесменам і політикам, постачаючи їм дівчат, деякі з яких були неповнолітніми.

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«Настав час скинути справді велику бомбу. Трамп фігурує у файлах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені», — написав колишній соратник американського президента.

Відомо, що від 2019 року, коли Епштейна знайшли мертвим у в’язничній камері, у США вимагали опублікувати його документи, де були списки клієнтів.

Дональд Трамп обіцяв це зробити після свого обрання президентом, але після вступу на посаду були викладені лише старі документи, де прихована більша частина даних.

Допис Ілона Маска з’явився після того, як Дональд Трамп назвав його божевільним на тлі скандальної суперечки довкола проєкту закону про бюджет США та пригрозив скасувати державні субсидії і замовлення для компаній, якими володіє Маск.

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Нагадаємо, 29 травня американський мільярдер Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.