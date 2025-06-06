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На Одещині вибухнув автомобіль: що відомо
Попередньо, на Одещині підірвали автівку поблизу ТЦК.
На Одещині 6 червня стався вибух автомобіля. Загинула людина.
Про це повідомляє Національна поліція України.
“У Березівському районі вибухнув автомобіль”, — повідомила Нацполіція.
Станом на зараз відомо про одного загиблого. Найімовірніше, йдеться про військкома. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
На місці події працюють необхідні служби.
Раніше у Харківській області біля автомобіля військового-працівника одного з районних ТЦК та СП вибухнув невідомий предмет. Постраждалому довелося ампутувати кисть руки.
«Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля», — йдеться в заяві обласного військкомату.