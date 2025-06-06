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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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527
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1 хв

На Одещині вибухнув автомобіль: що відомо

Попередньо, на Одещині підірвали автівку поблизу ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух авто на Одещині

Вибух авто на Одещині

На Одещині 6 червня стався вибух автомобіля. Загинула людина.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“У Березівському районі вибухнув автомобіль”, — повідомила Нацполіція.

Станом на зараз відомо про одного загиблого. Найімовірніше, йдеться про військкома. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На місці події працюють необхідні служби.

Раніше у Харківській області біля автомобіля військового-працівника одного з районних ТЦК та СП вибухнув невідомий предмет. Постраждалому довелося ампутувати кисть руки.

«Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля», — йдеться в заяві обласного військкомату.

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