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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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474
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На Харківщині стався вибух біля авто військового з ТЦК: в якому стані чоловік

Інцидент, що стався в умовному тилу, призвів до важких травм для військовослужбовця, який раніше був переведений до ТЦК з бойової бригади за станом здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Вибух / Ілюстративне фото

Вибух / Ілюстративне фото / © ТСН.ua

У Харківській області біля автомобіля військового-працівника одного з районних ТЦК та СП вибухнув невідомий предмет. Постраждалому довелося ампутувати кисть руки.

Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

«Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля», — йдеться в заяві обласного військкомату.

Медики надали постраждалому екстрену допомогу, але були вимушені ампутувати кисть руки. Зараз загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом лікарів.

«Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров’я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», — звернули увагу в ТЦК.

Причини та обставини інциденту ще з’ясовуються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

У Харківському обласному та підпорядкованих районних ТЦК проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Нагадаємо, 25 травня у Кременчуці на Полтавщині група чоловіків напала на військових ТЦК. Інцидент потрапив на відео. Зловмисники застосували перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодили авто групи оповіщення.

Того ж дня у місті Прилуки Чернігівської області у приміщенні військкомату чоловік з ножем напав і поранив працівника ТЦК.

Також напередодні у Черкасах сталася масова сутичка між цивільними чоловіками, жінками та працівниками ТЦК. Поліція стверджує, що конфлікт спровокували цивільні, інцидент ще розслідується.

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