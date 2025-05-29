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На Харківщині стався вибух біля авто військового з ТЦК: в якому стані чоловік
Інцидент, що стався в умовному тилу, призвів до важких травм для військовослужбовця, який раніше був переведений до ТЦК з бойової бригади за станом здоров’я.
У Харківській області біля автомобіля військового-працівника одного з районних ТЦК та СП вибухнув невідомий предмет. Постраждалому довелося ампутувати кисть руки.
Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.
«Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля», — йдеться в заяві обласного військкомату.
Медики надали постраждалому екстрену допомогу, але були вимушені ампутувати кисть руки. Зараз загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом лікарів.
«Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров’я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», — звернули увагу в ТЦК.
Причини та обставини інциденту ще з’ясовуються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
У Харківському обласному та підпорядкованих районних ТЦК проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.
Нагадаємо, 25 травня у Кременчуці на Полтавщині група чоловіків напала на військових ТЦК. Інцидент потрапив на відео. Зловмисники застосували перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодили авто групи оповіщення.
Того ж дня у місті Прилуки Чернігівської області у приміщенні військкомату чоловік з ножем напав і поранив працівника ТЦК.
Також напередодні у Черкасах сталася масова сутичка між цивільними чоловіками, жінками та працівниками ТЦК. Поліція стверджує, що конфлікт спровокували цивільні, інцидент ще розслідується.