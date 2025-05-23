"Били свідомо": ветеран-працівник ТЦК на Львівщині, розповів шокувальні подробиці нападу на нього

Нестор Дидик / © ТСН

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На Львівщині 43-річний ветеран війни, що служить у ТЦК, звинувачує цивільних у побитті. Інцидент стався в Новому Роздолі.

Демобілізований боєць Нестор Дидик підійшов до групи чоловіків із проханням показати військові документи, а ті його повалили на землю й почали бити. У потерпілого ветерана перелом ребра, струс мозку та численні гематоми.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

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Нестор Дидик — ветеран війни, а нині — працівник ТЦК. Каже побили його під час виконання службових обов’язків, коли перевіряв документи у групи чоловіків.

«Били свідомо по голові, били свідомо по животі, зламали мені ребро», — каже Нестор Дидик.

Інцидент стався пізно ввечері у середу. Нестор розповідає, підійшов до групи чоловіків із проханням показати військово-облікові документи. Один із них — почав грубити, далі виявилося — він теж ветеран.

Нестор Дидик на фронті / © ТСН

«Той що за руським кораблем нас посилав виявився ветераном, то ми йому зразу сказали вибачте, ніяких проблем. Хлопці одразу набігли, чого ви його зачіпає», — каже Нестор Дидик.



Та ситуація швидко вийшла з-під контролю. Молодики, в яких Нестор перевіряв документи, накинулися на нього.

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«Підбіг до мене хлопчина, каже йдемо поговоримо. Ми відійшли трошки в сторону, і в якийсь момент я відчув декілька ударів по голові, підбігають інші хлопці, поклали мене на землю, напевно я на якийсь момент відключився», — каже ветеран.

Нестора врятували його колеги з терцентру комплектування, які були неподалік. Проте травми — він дістав серйозні.

«Воно відноситься до побиття можна сказати жорстокого. Діагноз — закритий перелом 7 ребра, черепно-мозкова травма, струс головного мозку, пара орбітальний крововилив», — каже лікар-травматолог Ігор Равлінко.

Нині потерпілий ветеран у районній лікарні. Для військових тут окрема палата на дверях напис «Палата для героїв». До війська Нестро Дидик пішов добровольцем у лютому 2022 року. Служив у 103 бригаді, був на найгарячіших напрямках. Два роки тому після поранень та контузій його перевели у ТЦК.

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Хто побив його поліція поки що не встановила. Справу кваліфікували як умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Серед працівників ТЦК зараз чимало тих, хто першим став на захист країни, пройшов фронт та переведений до служби в тилу саме через поранення. Тож сам Нестор намагається зрозуміти, чим він завинив молодикам, які з такою ждорстокістю накинулись на нього гуртом. Щонайменше місяць він проведе у лікарні.

Нагадаємо, у Новому Роздолі Львівської області 21 травня група чоловіків жорстоко побила ветерана війни Нестора Дидика, який служить у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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