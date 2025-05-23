Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація Трампа розглядає можливість реорганізації в Пентагоні, що передбачає пониження статусу відділу, який відповідав за політику США щодо України, Росії та Євразії.

Про це повідомляє видання Defense News з посиланням на трьох колишніх посадовців Міноборони США та двох європейських чиновників.

Згідно з інформацією джерел, цей підрозділ буде переведено до нового управління, яке опікуватиметься питаннями Європи та НАТО. Попри те, що зміни не передбачають звільнення співробітників, вони означають зменшення політичного значення українського напрямку в структурі Пентагону.

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Видання наголошує, що з 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, саме цей відділ відігравав ключову роль у формуванні американської політики підтримки України, а також у координації допомоги через формат «Рамштайн», у якому беруть участь понад 50 країн.

«Джерела розглядають потенційну зміну як ознаку загального низького пріоритетного підходу Пентагону до України за часів другої адміністрації Трампа», — йдеться у матеріалі Defense News.

Хоча США все ще надають Києву розвідувальні дані та озброєння відповідно до раніше погоджених програм, Конгрес досі не схвалив нові пакети допомоги, а Пентагон не ініціював фінансування додаткових заходів.

Нагадаємо, за словами американського політика депутата окружних зборів округу Рок (штат Вісконсин) Юрія Рашкіна, президент США Дональд Трамп готовий підтримувати свого російського колегу Володимира Путіна стільки, скільки знадобиться. Така підтримка дає впевненість господарю Кремля в тому, що він зможе повернутися до позицій 2022 року.

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Рашкін наголосив, що республіканці не підуть проти свого лідера, його прихильники закликають «дати йому шанс» і насміхаються з реакції лібералів.