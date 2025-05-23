Росія погрожує Україні "адекватною відповіддю": подробиці заяви

Кремль / © Associated Press

Реклама

Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою щодо останніх подій на фронті, звинувативши Україну у нібито «терористичних атаках» проти цивільної інфраструктури в різних регіонах РФ, включно з Москвою.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У МЗС РФ заявили, що «київський режим не припиняє терор проти мирного населення», і наголосили на нібито цілеспрямованих ударах по цивільних об’єктах.

Реклама

Також у Москві вважають, що ці дії мають на меті зірвати прямі переговори між Росією та Україною, які, як стверджується, могли б відбутися найближчим часом.

«Росія залишає за собою право на адекватну відповідь», — зазначили у відомстві, водночас наголосивши, що попри ситуацію, Росія начебто «залишається прихильною до пошуку шляхів мирного врегулювання».

Нагадаємо, Росія готова передати Україні проєкт документа про мирне врегулювання, як тільки завершиться обмін полоненими.

За словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, РФ «активно працює» над проєктом документа, в якому буде міститися виклад умов для досягнення стійкої домовленості щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Реклама