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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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139
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Активи Богуслаєва-молодшого завдяки СБУ посилять обороноздатність держави — експерт

СБУ заарештувала стратегічні активи Богуслаєва-молодшого, які тепер працюватимуть на потреби армії. Серед них — вертолітні цехи та заводи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Богуслаєв

Олександр Богуслаєв

Арешт Службою безпеки України активів олігарха Богуслаєва-молодшого посилить обороноздатність України. Завдяки СБУ ці кошти та підприємства працюватимуть на державу.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт підкреслює, що серед заарештованих активів — цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування та десятки об’єктів «Мотор Січі», які Богуслаєви незаконно відчужили на свою користь. «Гляньте на перелік цих об’єктів. Частина з них — стратегічні підприємства, пов’язані з ВПК. Тобто робота СБУ тут направлена не тільки на справедливе покарання негідників, а й на повернення державі їхніх активів», — акцентує Голобуцький.

На думку політолога, справа олігарха знакова.

«У „бійців батальйону Монако“ в усьому світі почалася паніка після затримання Богуслаєва-молодшого. І можна спрогнозувати, що на них чекає попереду — це арешт. І їх самих, і їхнього майна. А тут, повірте, йтиметься про мільярди гривень», — вважає експерт.

«Що ж до відомства Малюка, то воно вкотре нагадало: всім доведеться відповідати за свої вчинки незалежно від країни перебування. І системна робота вже дає результат. Бачимо, що Служба справді добилася прориву у справах „батальйону Монако“, — резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ не лише сприяла затриманню в Монако Богуслаєва-молодшого, а й за матеріалами Служби було заарештовано майно олігарха в Україні.

Розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували в тіньових схемах. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

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