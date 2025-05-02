Сина експрезидента "Мотор Січі" затримали в Монако: у чому його підозрюють

Правоохоронці затримали Олександра Богуслаєва / © СБУ

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У Монако правоохоронці затримали сина експрезидента підприємства «Мотор Січ» Олександра Богуслаєва, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів цього промислового гіганта.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ та Офіс генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». За даними слідства, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій підприємства, а потім продали його за 650 млн дол. У цій справі в Монако вдалося затримати сина експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва — Олександра. Їх обох підозрюють у розкраданні активів промислового гіганта.

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Що саме накоїв Олександр Богуслаєв?

Згідно з матеріалами справи, затриманий Олександр Богуслаєв до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції «Мотор Січі», а потім продати їх третім особам.

Для реалізації оборудки на той час керівник підприємства В’ячеслав Богуслаєв організував інвентаризацію активів компанії та штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє син.

Для легалізації вкрадених активів фігуранти справи продали їх закордонним компаніям, а за отримані прибутки купили елітну нерухомість на території Євросоюзу.

Під час міжнародного розслідування були проведені одночасні обшуки за місцем проживання Богуслаєва-молодшого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Нові підозри для Богуслаєва та його сина

Слідчі СБУ повідомили Олександру Богуслаєв про підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою в особливо великому розмірі. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нову підозру отримав і Богуслаєв-старший, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з Росією. Злочини екскерівника «Мотор Січі» додатково кваліфіковано за декількома кримінальними статтями:

привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;

організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року разом із начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі». За даними слідства, Богуслаєв навіть після повномасштабної війни продовжував постачати РФ двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів.

2023 року СБУ викрила Богуслаєва-старшого на співпраці з терористами "ДНР" після повномасштабного вторгнення. Посадовець міг фінансувати терористів, сплачуючи податки та збори до їхнього бюджету.

Окрім того, 2023 року журналісти програми "Схеми" провели розслідування і повідомили, що компанія "Мотор Січ" під керівництвом Богуслаєва продавала авіаційні двигуни підприємствам Ірану.