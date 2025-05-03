Олександр Богуслаєв

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У так званому «Батальйоні Монако» справжня паніка через дії СБУ.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи затримання Богуслаєва-молодшого.

Експерт підкреслює, що затримання Богуслаєва — важлива міжнародна операція.

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«Українська сторона зібрала доказову базу, яка дала можливість затримати злочинця навіть у Монако. Крім того, Служба вкотре нагадала: всім доведеться відповідати за свої вчинки, незалежно від країни перебування. Всі ці багаточисленні захисники Лазурового узбережжя сподівались, що ніхто і ніколи не втрутиться у їх розкішне життя. Але кейс Богуслаєва довів зворотнє», — пише Черненко.

Екснардеп акцентує, що затримання Богуслаєва-молодшого в Європі — свідчення високого рівня професіоналізму нашої спецслужби.

«Розслідування і зібрання доказової бази йдуть на тому рівні, який відповідає стандартам європейських країн. Адже, Монако не часто йде на співпрацю з правоохоронними органами інших країн», — вважає політолог.

«Богуслаєви багато років обкрадали Україну і працювали на ворога. Олександр Богуслаєв пару років тому навіть намагався купити острів біля узбережжя Італії, де свого часу ховалися Римські папи. Можливо, хотів у разі чого сюди втекти. Втім, острів йому купити не дозволили. Але думаю, навіть якщо б Богуслаєв став Робінзоном Крузо, підлеглі Малюка дістали б його і на острові», — резюмує експерт.

Раніше стало відомо, що СБУ спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримала сина екс-президента «Мотор Січ» Богуслаєва за розкрадання активів підприємства. Свого часу Богуслаєви занизили вартість акцій заводу, придбали 65% цінних паперів і передали більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє Богуслаєв-молодший.