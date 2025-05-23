Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация Трампа рассматривает возможность реорганизации в Пентагоне, что предусматривает понижение статуса отдела, отвечающего за политику США в отношении Украины, России и Евразии.

Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на трех бывших чиновников Минобороны США и двух европейских чиновников.

Согласно информации источников, это подразделение будет переведено в новое управление, которое будет заниматься вопросами Европы и НАТО. Несмотря на то, что изменения не предполагают увольнения сотрудников, они означают уменьшение политического значения украинского направления в структуре Пентагона.

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Издание отмечает, что с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, именно этот отдел играл ключевую роль в формировании американской политики поддержки Украины, а также в координации помощи через формат Рамштайн, в котором принимают участие более 50 стран.

«Источники рассматривают потенциальное изменение как признак общего низкого приоритетного подхода Пентагона к Украине во время второй администрации Трампа», — говорится в материале Defense News.

Хотя США все еще предоставляют Киеву разведывательные данные и вооружения согласно ранее согласованным программам, Конгресс до сих пор не одобрил новые пакеты помощи, а Пентагон не инициировал финансирование дополнительных мер.

Напомним, по словам американского политика депутата окружного собрания округа Рок (штат Висконсин) Юрия Рашкина, президент США Дональд Трамп готов поддерживать своего российского коллегу Владимира Путина столько, сколько понадобится. Такая поддержка дает уверенность хозяину Кремля в том, что сможет вернуться к позициям 2022 года.

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Рашкин подчеркнул, что республиканцы не пойдут против своего лидера, его сторонники призывают «дать ему шанс» и насмехаются над реакцией либералов.