- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 520
- Час на прочитання
- 1 хв
Напад на військовослужбовців ТЦК у Черкасах: затримали чотирьох причетних (фото)
Поліція Черкас розслідує напад на ТЦК: затримано 45-річну жінку та трьох чоловіків.
У Черкасах поліція затримала трьох чоловіків і жінку, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та СП.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Черкаській області.
У поліції розповіли, що інцидент стався 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній. Під час перевірки військово-облікових даних чоловіки спровокували конфлікт з військовими ТЦК та СП.
Правоохоронці за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Підозрюваними є троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.
Чоловіки затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, зазначили у поліції.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Санкція статті передбачає від двох до п’яти років ув’язнення.
Нагадаємо, 25 травня у Кременчуці група чоловіків напала на військових ТЦК. Двох нападників на військовослужбовців ТЦК та СП затримали та взяли під варту.