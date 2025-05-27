Напад на військовослужбовців ТЦК у Черкасах: затримали чотирьох причетних (фото)

У Черкасах затримали чотирьох причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК / © Національна поліція Черкаської області

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У Черкасах поліція затримала трьох чоловіків і жінку, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Черкаській області.

У поліції розповіли, що інцидент стався 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній. Під час перевірки військово-облікових даних чоловіки спровокували конфлікт з військовими ТЦК та СП.

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Правоохоронці за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Підозрюваними є троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

Чоловіки затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, зазначили у поліції.

У Черкасах поліція затримала чотирьох причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК / © Національна поліція Черкаської області

У Черкасах поліція затримала чотирьох причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК / © Національна поліція Черкаської області

У Черкасах поліція затримала чотирьох причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК / © Національна поліція Черкаської області

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає від двох до п’яти років ув’язнення.

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Нагадаємо, 25 травня у Кременчуці група чоловіків напала на військових ТЦК. Двох нападників на військовослужбовців ТЦК та СП затримали та взяли під варту.