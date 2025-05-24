У Черкасах побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт

Мобілізація в Україні: ілюстративний колаж / © ТСН.ua

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У Черкасах під час мобілізаційних заходів двоє чоловіків побили військового ТЦК, який брав участь в обороні Донецького аеропорту під час АТО і воював на Харківщині під час «повномасштабки».

Про це передає Черкаський обласний ТЦК та СП.

Представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Між ними виникла суперечка. Далі словесна агресія обох чоловіків переросла у бійку.

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«Потерпілий — військовослужбовець, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. Під час повномасштабного вторгнення, в складі розвідувального підрозділу, брав участь у бойових діях на Харківщині. За станом здоров’я був переведений до ТЦК, де й проходить службу», — йдеться в повідомленні.

Правопорушники зникли з місця події на автомобілі. Правоохоронці їх розшукали та затримали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Нині триває досудове розслідування.

Порушникам повідомлено про підозру та обрали запобіжний захід. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.