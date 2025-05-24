ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
480
Час на прочитання
1 хв

У Черкасах побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт

У Черкасах затримали двох чоловіків, які побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт в АТО і воював на Харківщині після початку повномасштабного вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація в Україні: ілюстративний колаж

Мобілізація в Україні: ілюстративний колаж / © ТСН.ua

У Черкасах під час мобілізаційних заходів двоє чоловіків побили військового ТЦК, який брав участь в обороні Донецького аеропорту під час АТО і воював на Харківщині під час «повномасштабки».

Про це передає Черкаський обласний ТЦК та СП.

Представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Між ними виникла суперечка. Далі словесна агресія обох чоловіків переросла у бійку.

«Потерпілий — військовослужбовець, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. Під час повномасштабного вторгнення, в складі розвідувального підрозділу, брав участь у бойових діях на Харківщині. За станом здоров’я був переведений до ТЦК, де й проходить службу», — йдеться в повідомленні.

Правопорушники зникли з місця події на автомобілі. Правоохоронці їх розшукали та затримали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Нині триває досудове розслідування.

Порушникам повідомлено про підозру та обрали запобіжний захід. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie