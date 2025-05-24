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- Украина
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В Черкассах избили работника ТЦК, защищавшего Донецкий аэропорт
В Черкассах задержаны двое мужчин, которые избили работника ТЦК, который защищал Донецкий аэропорт в АТО и воевал на Харьковщине после начала полномасштабного вторжения.
В Черкассах во время мобилизационных мероприятий двое мужчин избили военного ТЦК, который участвовал в обороне Донецкого аэропорта во время АТО и воевал в Харьковской области во время «полномасштабки».
Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК и СП.
Представители ТЦК остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов. Между ними возник спор. Далее словесная агрессия обоих мужчин переросла в драку.
«Потерпевший — военнослужащий, участвовавший в обороне Донецкого аэропорта. Во время полномасштабного вторжения, в составе разведывательного подразделения, участвовал в боевых действиях Харьковской области. По состоянию здоровья был переведен в ТЦК, где проходит службу», — говорится в сообщении.
Правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле. Правоохранители их разыскали и задержали.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины — умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу. В настоящее время идет досудебное расследование.
Нарушителям сообщено о подозрении и избрали меру пресечения. Им грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.