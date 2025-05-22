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В Луцке в помещении ТЦК произошла резня: детали скандала
Местные СМИ узнали, что недавно в помещении ТЦК в Луцке произошла резня — мобилизованный с ножом напал на военного.
В Луцке в помещении Волынского областного ТЦК мобилизованный напал с ножом на военного.
Об этом передает местное издание «Конкурент».
Инцидент произошел в ночь на 16 мая, однако о нем стало известно только 21 мая. В комментарии полиция подтвердила, что действительно получила сообщение о причинении телесных повреждений работнику ТЦК.
По информации издания, нападение произошло на военнослужащего роты охраны ТЦК. Мужчина нанес ранения ТЦКшнику, после чего пострадавший был госпитализирован в больницу.
Врачам удалось стабилизировать состояние раненого. В настоящее время военнослужащий ТЦК переведен из реанимации в профильное отделение, его состояние стабильное. Нападающий задержан. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.
Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.