В Луцке в помещении ТЦК произошла резня: детали скандала

Мобилизация в Украине. Иллюстративный коллаж

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В Луцке в помещении Волынского областного ТЦК мобилизованный напал с ножом на военного.

Об этом передает местное издание «Конкурент».

Инцидент произошел в ночь на 16 мая, однако о нем стало известно только 21 мая. В комментарии полиция подтвердила, что действительно получила сообщение о причинении телесных повреждений работнику ТЦК.

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По информации издания, нападение произошло на военнослужащего роты охраны ТЦК. Мужчина нанес ранения ТЦКшнику, после чего пострадавший был госпитализирован в больницу.

Врачам удалось стабилизировать состояние раненого. В настоящее время военнослужащий ТЦК переведен из реанимации в профильное отделение, его состояние стабильное. Нападающий задержан. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.