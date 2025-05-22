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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Луцьку в приміщенні ТЦК сталася різанина: деталі скандалу

Місцеві ЗМІ дізналися, що недавно у приміщенні ТЦК в Луцьку сталася різанина — мобілізований з ножем напав на військового.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж

Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж

У Луцьку у приміщенні Волинського обласного ТЦК мобіліваний напав з ножем на військового.

Про це передає місцеве видання «Конкурент».

Інцидент стався в ніч на 16 травня, проте про нього стало відомо лише 21 травня. У коментарі виданню поліція підтвердила, що дійсно отримала повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК.

За інформацією видання, напад стався на військовослужбовця роти охорони ТЦК. Чоловік завдав поранень ТЦКівцю, після чого постраждалого було госпіталізовано до лікарні.

Лікарям вдалося стабілізувати стан пораненого. Наразі військовослужбовець ТЦК переведений з реанімації до профільного відділення, його стан стабільний. Нападника затримано. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.

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