У Луцьку в приміщенні ТЦК сталася різанина: деталі скандалу

Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж

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У Луцьку у приміщенні Волинського обласного ТЦК мобіліваний напав з ножем на військового.

Про це передає місцеве видання «Конкурент».

Інцидент стався в ніч на 16 травня, проте про нього стало відомо лише 21 травня. У коментарі виданню поліція підтвердила, що дійсно отримала повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК.

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За інформацією видання, напад стався на військовослужбовця роти охорони ТЦК. Чоловік завдав поранень ТЦКівцю, після чого постраждалого було госпіталізовано до лікарні.

Лікарям вдалося стабілізувати стан пораненого. Наразі військовослужбовець ТЦК переведений з реанімації до профільного відділення, його стан стабільний. Нападника затримано. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.