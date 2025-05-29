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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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1359
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Трамп зробив загадковий допис у Мережі

Президент США не припиняє дивувати — цього разу заявив, що він виконує місію від Бога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social своє зображення чорно-білого кольору на якому присутній напис про його місію від Бога.

«Він виконує місію від Бога і ніщо не може зупинити те, що наближається», — йдеться на опублікованому Трампом зображенні.

Трамп у новому образі

Трамп у новому образі

В іншому дописі Трамп опублікував ще одне зображення, де він зображений на білборді з написом: «Президент Трамп має рацію у всьому».

Ймовірно, таким способом американський президент відреагував на рішення Федерального суду США, який визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їхню дію.

Нагадаємо, Трамп виклав у соцмережі згенероване штучним інтелектом фото, де він зображений у вигляді Папи Римського.

Католицька конференція штату Нью-Йорк миттєво відреагувала на зображення та оприлюднила публічну заяву.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1359
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