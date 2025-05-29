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Трамп сделал загадочное сообщение в Сети
Президент США не перестает удивлять — на этот раз заявил, что он выполняет миссию от Бога.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social свое изображение черно-белого цвета, на котором присутствует надпись о его миссии от Бога.
«Он выполняет миссию от Бога и ничто не может остановить то, что приближается», — говорится на опубликованном Трампом изображении.
В другом сообщении Трамп опубликовал еще одно изображение, где он изображен на билборде с надписью: «Президент Трамп прав во всем».
Вероятно, таким способом американский президент отреагировал на решение Федерального суда США, признавшего тарифы Трампа неконституционными и заблокировавшим их действие.
Напомним, Трамп выложил в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом фото, где он изображен в виде Папы Римского.
Католическая конференция штата Нью-Йорк мгновенно отреагировала на изображение и обнародовала публичное заявление.