Трамп сделал загадочное сообщение в Сети

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social свое изображение черно-белого цвета, на котором присутствует надпись о его миссии от Бога.

«Он выполняет миссию от Бога и ничто не может остановить то, что приближается», — говорится на опубликованном Трампом изображении.

Трамп в новом образе

В другом сообщении Трамп опубликовал еще одно изображение, где он изображен на билборде с надписью: «Президент Трамп прав во всем».

Реклама

Вероятно, таким способом американский президент отреагировал на решение Федерального суда США, признавшего тарифы Трампа неконституционными и заблокировавшим их действие.

Напомним, Трамп выложил в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом фото, где он изображен в виде Папы Римского.

Католическая конференция штата Нью-Йорк мгновенно отреагировала на изображение и обнародовала публичное заявление.