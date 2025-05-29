Американский Арестович: две недели Трампа для РФ длится с апреля — CNN

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уже два месяца обещает, что дает Путину две недели на завершение войны.

Об этом сообщает CNN.

Обещания Трампа

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27 апреля: «Две недели»;

19 мая: «Две недели»;

Вчера, 28 мая: «две недели».

В издании отмечают, что, по крайней мере, с конца апреля президент Дональд Трамп заявлял журналистам, что через две недели решит, что делать в Украине, снова и снова используя эти временные рамки.

«Это не новая тактика. Трамп устанавливал двухнедельные дедлайны, по меньшей мере, с начала своего первого срока в 2017 году — для политических планов, долгожданных решений или неопределенных важных объявлений. Многие так и не были сделаны», — говорится в издании.

Теперь, когда Трамп стоит перед решением относительно того, вводить ли новые санкции против Москвы, или вообще отказаться от усилий, направленных на посредничество в мирном процессе, он снова заявляет, что понадобится две недели, чтобы определить, серьезно ли настроен Путин на прекращение войны в Украине.

«Мы выясним, он обманывает нас или нет. И если да, мы отреагируем несколько иначе», — сказал Трамп в среду, 28 мая, когда его спросили в Овальном кабинете о намерениях Путина. «Но это займет примерно полторы-две недели».

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Трамп не сказал, что именно он ожидает узнать в течение следующих двух недель, чтобы окончательно оценить российского диктатора. Он также не сказал, что именно готов сделать, когда срок истечет.

Еще 24 апреля Трамп предложил журналисту связаться с ним через две недели с вопросом о продлении военной помощи Украине.

«Увидим, что будет», — сказал он. «Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим».

Через три дня, 27 апреля, Трампа спросили, доверяет ли он российскому президенту. «Мы сообщим вам примерно через две недели», — сказал он в тот день журналисту.

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«Я думаю, что это будет очень критическая неделя. Эта неделя будет действительно важной неделей, когда мы должны решить, хотим ли мы продолжать участвовать в этом деле», — говорил государственный секретарь Марко Рубио в интервью NBC 27 апреля.

Если на следующей неделе решение было принято, его не обнародовали.

Через две недели после очередного заявления Трампа, 14 мая, о том, что он вскоре предоставит обновленную информацию о том, «обманывает ли его Путин».

«Я сообщу вам через неделю», — сказал он журналистам на борту Air Force One. «Я сообщу вам через несколько дней».

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Приблизительно через неделю после этого, 19 мая, он заявил, что понадобится еще две недели, чтобы определить, делает ли Украина достаточно для прекращения войны

«Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни да, ни нет», — сказал он.

И когда вчера, 28 мая, американский президент еще раз спросил, верит ли он до сих пор, что Путин хочет окончания войны, он ответил, что ему понадобится больше времени.

«Я не могу этого сказать», — сказал он, — «но я сообщу примерно через две недели».

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Ранее издание NBC проанализировало, что будет, если Путин в очередной раз проигнорирует требование президента США.