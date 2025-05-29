Боевики ХАМАС расстреляли палестинцев, которые пришли за продуктами

Боевики ХАМАС / © Associated Press

Реклама

В Секторе Газа боевики ХАМАС устроили кровавую бойню на складе, где хранилась гуманитарная помощь от ООН. По сотням людей, которые пытались получить муку, террористы открыли огонь боевыми патронами.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление ХАМАС, в котором говорится о «казни пятерых воров».

Инцидент произошел вечером 28 мая в лагере Аль-Магази, где хранились поставки Всемирной продовольственной программы ООН. Склад был захвачен ХАМАС, а доступ к продуктам, в частности к муке, для населения был перекрыт.

Реклама

В прошлом террористы неоднократно конфисковывали гуманитарную помощь, например, у Организации Объединенных Наций, а затем продавали ее палестинцам по непомерным ценам.

После того, как Израиль примерно на два месяца блокировал доставку гуманитарной помощи в Газу, с прошлой недели гуманитарные конвои снова начали курсировать. С начала этой недели распределение помощи централизованно управляется Гуманитарным фондом Газы (GHF), американской организацией.

Распределение продуктов питания обеспечивается израильской армией и американскими охранными компаниями — явно без участия Организации Объединенных Наций, поскольку Израиль обвиняет ООН в сотрудничестве с ХАМАС.

Террористы в ответ призвали бойкотировать пункты выдачи продуктов.

Реклама

«Мы уверены, что наш народ будет терпеть голод, но не протянет руку к оккупанту за помощью», — заявил представитель ХАМАС Осама Хамдан.

Несмотря на угрозы, многие палестинцы дежурят возле пунктов раздачи еды с ночи, чтобы стать первыми в очереди.

С прямыми поставками ХАМАС впервые теряет контроль над центральным инструментом своей власти в регионе: гуманитарной помощью. Годами группировка наживалась на этом, продавая перехваченные поставки гуманитарной помощи по завышенным ценам, используя их для оплаты труда своих бойцов и вербовки новых. Сейчас, кажется, впервые эта система демонстрирует видимые трещины.

Напомним, ранее стало известно о гибели лидера радикального палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Синвара. Его тело нашли в туннеле под Европейской больницей Хан-Юниса на юге Сектора Газа через пять дней после его бомбардировки израильской армией.

Реклама