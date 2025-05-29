Бойовики ХАМАС розстріляли палестинців, які прийшли за продуктами

Бойовики ХАМАС / © Associated Press

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У Секторі Гази бойовики ХАМАСу влаштували криваву бійню на складі, де зберігалася гуманітарна допомога від ООН. По сотнях людей, які намагалися отримати борошно, терористи відкрили вогонь бойовими патронами.

Про це повідомляє Bild з посиланням на заяву ХАМАС, в якій йдеться про «страту п’ятьох злодіїв».

Інцидент стався увечері 28 травня в таборі Аль-Магазі, де зберігалися постачання Всесвітньої продовольчої програми ООН. Склад був захоплений ХАМАС, а доступ до продуктів, зокрема до борошна, для населення було перекрито.

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У минулому терористи неодноразово конфісковували гуманітарну допомогу, наприклад, у Організації Об’єднаних Націй, а потім продавали її палестинцям за непомірними цінами.

Після того, як Ізраїль приблизно на два місяці блокував доставку гуманітарної допомоги до Гази, з минулого тижня гуманітарні конвої знову почали курсувати. З початку цього тижня розподіл допомоги централізовано керується Гуманітарним фондом Гази (GHF), американською організацією.

Розподіл продуктів харчування забезпечується ізраїльською армією та американськими охоронними компаніями — явно без участі Організації Об’єднаних Націй, оскільки Ізраїль звинувачує ООН у співпраці з ХАМАС.

Терористи у відповідь закликали бойкотувати пункти видачі продуктів.

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«Ми впевнені, що наш народ терпітиме голод, але не простягне руку до окупанта за допомогою», — заявив представник ХАМАС Осама Хамдан.

Незважаючи на погрози, багато палестинців чергують біля пунктів роздачі їжі з ночі, щоб стати першими в черзі.

З прямими поставками ХАМАС вперше втрачає контроль над центральним інструментом своєї влади в регіоні: гуманітарною допомогою. Роками угуповання наживалося на цьому, продаючи перехоплені постачання гуманітарної допомоги за завищеними цінами, використовуючи їх для оплати праці своїх бійців та вербування нових. Зараз, здається, вперше ця система демонструє видимі тріщини.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель лідера радикального палестинського руху ХАМАС Мохаммеда Сінвара. Його тіло знайшли у тунелі під Європейською лікарнею Хан-Юніса на півдні Сектора Гази через п’ять днів після його бомбардування ізраїльскою армією.

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