Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп узнает через две недели, действительно ли президент России Владимир Путин хочет завершить войну в Украине.

Издание NBC пишет, что будет, если Путин проигнорирует президента США.

На фоне заявления Трампа журналисты напомнили, что Путин до сих пор не предоставил меморандум о мирном соглашении, который обещал вскоре после телефонного разговора двух лидеров более недели назад.

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Кремль уверяет, что документ находится на завершающей стадии.

Пока Трамп ждет ответа от Путина, в ЕС предлагают ввести жесткие меры против России.

«США и их союзники должны нацелиться на „теневой флот“ России из примерно 500 судов, используемых для экспорта российской нефти по всему миру, который в значительной степени избегал санкций по ограничению цен на нефть, введенных США и Европейским Союзом», — считает медиа.

Ранее чиновники Белого дома опасались, что такой шаг может привести к росту цен на энергоносители с потенциально разрушительными политическими и экономическими последствиями, но ЕС и Британия сделали именно это на прошлой неделе, объявив о новом пакете санкций против России.

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Несмотря на очередные обстрелы Украины, Трамп откладывает введение санкций против России, объясняя это шансом на мир. Впрочем, эксперты видят в его шагах не столько дипломатию, сколько политический торг.

Большинство американцев воспринимают войну в Украине как второстепенный конфликт. По данным Pew Research Center, только 28% граждан США считают поддержку Украины «очень важной» для национальных интересов США (по состоянию на начало 2025 года).

Напомним, 27 мая Трамп подверг резкой критике президента России Владимира Путина.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно произошло бы много действительно плохих вещей. И я имею в виду действительно плохие. Он играет с огнем!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

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Дональд Трамп также подтвердил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках возможных переговоров о прекращении боевых действий.

Кремль впоследствии отреагировал на резкие заявления Трампа, объяснив это «эмоциональной нагрузкой».

Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Цель новых санкций — заставить Путина пойти на уступки, в частности, согласиться на 30-дневное прекращение огня, на котором настаивает президент США. По данным источника WSJ, окончательного решения о новых санкциях против России пока нет.